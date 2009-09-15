Профспілки згодні на компроміс щодо мінімальної зарплати

У Федерації профспілок України незадоволені реалізацією пропозицій ФПУ у проекті держбюджету на 2010 рік.

Про це йдеться у повідомленні медіа-центру ФПУ за результатами засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради за участі прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яке має УНІАН.

Перше, з чим незгодні у ФПУ, – це “стосовно об’єктивного визначеного розміру прожиткового мінімуму”. “Застосування другий рік поспіль заниженого показника прожиткового мінімуму дезорієнтує суспільство, демотивує роботодавців щодо встановлення відповідної гарантії оплати праці і спотворює реальну картину щодо рівня та масштабів бідності в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Друге – це “принципова позиція щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2010 рік як державної соціальної гарантії. Законодавство дає чітку відповідь, що цей розмір повинен відповідати величині прожиткового мінімуму (960 грн.). Проте, враховуючі фінансово-економічну кризу, профспілки можуть піти на компроміс, щоб цей розмір був принаймні не нижче, ніж межа бідності (778 грн.), але ніяк не 681 грн., як пропонує уряд. Але при цьому, державі паралельно потрібно застосувати механізм стримування зростання цін на життєво важливі товари та послуги”, – наголошують в ФПУ.

Разом з тим, у Федерації зазначають, що представники профспілок бюджетної сфери, які брали участь у засіданні ради, позитивно сприйняли новації Держбюджету на наступний рік, зроблені урядом на вимогу ФПУ, зокрема стосовно оплати праці бюджетникам.

“Враховуючи, що Уряд вже на останньому етапі опрацювання проекту бюджету певним чином пішов на зустріч профспілковим вимогам і провів коригування окремих показників, проект Державного бюджету на 2010 рік передбачає підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери. За словами прем’єр-міністра, в середньому по країні на 20% (проти 9,6%, які пропонувалось раніше) буде збільшено зарплату вчителям, медикам, працівникам бібліотек та клубів, встановлено доплату за вислугу років медичним працівникам, запроваджено додаткові преміальні виплати вчителям у розмірі 15%”, – йдеться у повідомленні ФПУ.

Також у Федерації висловили жаль з приводу відсутності єдиної позиції профспілкової сторони. “Під час засідання лідер Національної конфедерації профспілок України Петро ПЕТРИЧЕНКО і представники Конфедерації вільних профспілок України підтримали пропозиції уряду і роботодавців щодо таких занижених розмірів мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму, вважаючи, що при цьому будуть збережені робочі місця. Фактично, ці профспілки погодилися, що мінімальну заробітну плату буде встановлено нижче за межу бідності”, – заявляють у ФПУ.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що 14 вересня Національна тристороння соціально-економічна рада при Президенті України рекомендувала Кабінету міністрів прийняти за основу розроблений урядом проект державного бюджету на 2010 рік.

«На Національній раді – профспілок, роботодавців і уряду – було одностайно прийняте рішення про ухвалення проекту бюджету на 2010 рік, запропонованого урядом за основу, і продовжити співпрацю профспілок, роботодавців і уряду для підготовки бюджету до першого і другого читання (в парламенті)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.