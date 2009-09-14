Тимошенко розповіла, що домовилась з профспілками й роботодавцями

Національна тристороння соціально-економічна рада при Президенті України сьогодні рекомендувала Кабінету міністрів прийняти за основу розроблений урядом проект державного бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на позачерговому засіданні уряду, на якому планується остаточно затвердити проект держбюджету-2010.

«На Національній раді – профспілок, роботодавців і уряду – було одностайно прийняте рішення про ухвалення проекту бюджету на 2010 рік, запропонованого урядом за основу, і продовжити співпрацю профспілок, роботодавців і уряду для підготовки бюджету до першого і другого читання (в парламенті)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що сьогодні під час засідання Національної ради сторони намагалися знайти компроміс між вимогами профспілок, роботодавців і можливостями уряду.

«Приємно, що політиканство в процесі обговорення було виключене. Була професійна і досить відповідальна розмова», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що узгодження проекту державного бюджету проходило в кілька етапів, а до процесу його підготовки були залучені профспілки, роботодавці, місцеві адміністрації, сільські, селищні і міські ради, а також їхні голови.