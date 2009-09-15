Заступника начальника обласного управління МНС затримали на хабарі

Заступника начальника Головного управління МНС в Луганській області затримали під час отримання хабара, повідомляє східний департамент Національного антикорупційного бюро.

Чиновник вимагав від приватного підприємця 20 тис. грн. хабара за мінімізацію штрафу. Бізнесмен звернувся до Бюро.

Половину суми хабарник отримав двома частинами по п`ять тисяч. Обидва рази передача хабара документувалися антикорупціонерами. Під час передачі решти грошей хабарника затримали на гарячому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної прокуратури, 12 вересня проти чиновника прокуратура порушила кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу: перевищення службових повноважень (ст. 365) та отримання хабара (ст. 368). Відносно нього обрано запобіжний захід – підписку про невиїзд. На сьогодні перевіряються інші факти вимагання хабарів затриманим та його співробітниками, відзначили в прокуратурі.