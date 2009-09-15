Тимошенко сподівається в кінці року зібрати податки з держмонополій

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО припускає, що розмір дефіциту бюджету за підсумками 2009 року може перевищити закладені до Держбюджету-2009 2,96% і досягти 5% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на презентації проекту Держбюджету на 2010 рік в Українському домі.

«Безумовно, ми не вийдемо за фактом виконання бюджету з показником 2,96%. Максимум, на що ми виходитимемо, так, як я це зараз відчуваю, і так, як ми плануємо, – це до 5%. Можливо, буде менший, якщо успішно проведемо наприкінці року оплату податків до бюджету від державних монополій – можливо, дефіцит буде на тому самому рівні, який ми планували», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона наголосила, що навіть збільшення дефіциту до 5% є «припустимим показником» для світової економіки.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в 2009 році в Україні дефіцит бюджету закладено і очікується на значно меншому рівні, ніж в інших країнах.

Вона навела приклад США і Росії, де дефіцит бюджету 2009 року очікується на рівні 13,5% і 7,5% відповідно.

Довідка УНІАН. На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлено на рівні 239,215 млрд. грн. (зокрема, загального фонду – 183,980 млрд. грн.), витрати – 267,677 млрд. грн. (зокрема, загального фонду – 193,640 млрд. грн.). Це передбачено у Законі «Про Державний бюджет України на 2009 рік», оприлюднений в офіційній пресі.

Граничний розмір дефіциту Держбюджету встановлено на рівні 31,178 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду – 9,244 млрд. грн.

Бюджет розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.