У Тимошенко хочуть запровадити держрегулювання цін на бензин і ДП

Міністерство економіки з метою боротьби зі спекуляцією і необгрунтованим завищенням цін на нафтопродукти на внутрішньому ринку України пропонує запровадити державне регулювання цін на дизельне паливо й бензин.

Про це в коментарі УНІАН заявив міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

«Міністерство економіки пропонує встановити режим державного регулювання цін на окремі види нафтопродуктів», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

При цьому він зазначив, що відповідна постанова може бути винесена на розгляд уряду вже на наступному засіданні.

Міністр також повідомив, що на сьогоднішній день, за наявними в Міністерстві даним, із перевірених на предмет встановлення цін 132 суб`єктів господарювання, працюючих на роздрібному ринку нафтопродуктів, майже в 120 було виявлено безпідставні завищення роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Крім того, багато з господарюючих суб`єктів просто відмовлялися давати дозвіл на перевірку, мотивуючи це тим, що на сьогоднішній день державне регулювання цін на нафтопродукти в Україні не запроваджено.

Як повідомляв УНІАН, в.о. голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО 11 серпня надіслав першому віце-прем`єр-міністру Олександру ТУРЧИНОВУ листа з проханням створити робочу групу, яка буде моніторити й контролювати ціни на бензин.