Потрібний реальний бюджет для країни, а не комфортний - під себе

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що прийняттю Держбюджету має передувати заслуховування звіту про виконання бюджету 2008 року, про хід виконання бюджету нинішнього року, доповідь про грошово-кредитну політику Національного банку України на 2010-й рік та звіт Національного банку про роботу у нинішньому році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.ЛИТВИН сказав під час прес-конференції у м.Ковель.

Голова Верховної Ради повідомив, що направив поданий урядом проект бюджету на 2010 рік на ознайомлення народним депутатам і для відповідної підготовчої роботи у профільні комітети.

При цьому В.ЛИТВИН наголосив, що для коментування цього документа потрібно серйозно з ним ознайомитися, не лише з двома його показниками - дохідною та видатковою частиною. «Я за фахову оцінку Держбюджету і з боку президентської команди, і з боку опозиції, бо треба показати, де є резерви росту, а головне, за рахунок чого», - сказав В.ЛИТВИН і додав, що «вітатиме саме такий підхід».

Голова ВР повідомив, що доручив Апарату Верховної Ради та Інституту законодавства спільно з відповідними комітетами підготувати висновок щодо того, наскільки пропозиції до Держбюджету співвідносяться із законодавчою базою, і що доведеться коригувати у плані законодавчої бази.

Він також нагадав, що рішення Конституційного Суду забороняє, аби закон про бюджет мав назву, у якій передбачатимуться внесення змін до деяких законодавчих актів, в тому числі призупинення дії законів чи окремих їх положень. Така практика, за словами В.ЛИТВИНА, існувала з 2000-го року, і з таким формулюванням зупинялася дія більше ста соціальних законів. «Також потрібна ясність, за яким бюджетним кодексом здійснювалась робота над фінансовим кошторисом країни - нині чинним чи тим, що заветував Президент», - зауважив керівник парламенту.

Голова Верховної Ради наголосив, що перед ухваленням бюджету необхідно здійснити серйозну підготовчу роботу «без істерики». «Цьому має передувати заслуховування звіту про виконання бюджету 2008 року, про хід виконання бюджету нинішнього року, доповідь про грошово-кредитну політику Національного банку України на 2010-й рік та звіт Національного банку про роботу у нинішньому році», - зазначив В.ЛИТВИН.

На думку керівника парламенту, Верховна Рада повинна мати вичерпну відповідь від Рахункової палати України - як вона оцінює ситуацію в Україні. «Це повинно бути базою для роботи над Держбюджетом. Треба ухвалити реальний бюджет для країни, а не комфортний - під себе», - підкреслив він.