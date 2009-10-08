У Києві в джипі «Порш Кайєн» знайшли розстріляного чоловіка

У Голосіївському районі Києві вчора о 19.30 в джипі «Порш Кайєн» було знайдено мертвим з чисельними вогнепальними пораненнями жителя Запоріжжя 1966 року народження.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві, автомобіль був припаркований біля будинку №10 по вулиці Тарасівській.

За попередніми даними, в загиблого було випущено як мінімум 4 кулі калібру 7,62 мм, що потрапили в тіло та голову.

Наразі відомо, що цей автомобіль з київськими номерами загиблий взяв в оренду у свого друга, який живе у столиці.

В міліції не виключають, що чоловік займався бізнесом, що й могло стати причиною його трагічної загибелі.

За фактом загибелі чоловіка порушено кримінальну справу за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України. Розслідуванням справи займається Головне слідче управління київського главку міліції.