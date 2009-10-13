Газпром уже може виставити Нафтогазові штраф у $5,9 мільярдів

Можливі штрафні санкції з боку "Газпрому" до НАК «Нафтогаз України» за недобір газу за підсумками 9 місяців цього року оцінюються в 5,9 млрд. дол. США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив представник Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, така оцінка підтверджується українськими фахівцями.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що у української сторони викликає настороженість заява офіційних осіб Російської Федерації про можливе застосування штрафних санкцій, тоді як на рівні прем`єрів двох країн озвучувалися заяви про їх незастосування.

Як повідомляв УНІАН, віце-спікер Державної думи, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ 12 жовтня в Москві заявив, що Росія наприкінці цього року може порушити перед Україною питання про оплату штрафів за недобір газу. «Досі «Газпром» плату з України бере за фактично вибраний об`єм газу, не штрафуючи її за невибраний об`єм. Я думаю, що це має стати предметом розгляду. Зазвичай цей принцип «бери або плати» за підсумками за рік йде. Тому, може, 1 січня виникне питання, що за невибрані об`єми потрібно платити», - сказав В.ЯЗЄВ.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, у свою чергу, висловила впевненість, що умова про те, що «Газпром» не стягуватиме з НАК «Нафтогаз України» штрафи за недобір газу, буде документально зафіксована наприкінці цього року. «Є тверда домовленість з прем`єр-міністром Росії. Ми домовилися, що наприкінці року, коли ми оформлятимемо річні акти, ми все підпишемо так, щоб воно (нестягнення штрафів – УНІАН) було документально зафіксоване», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Україна в 2009 році замість обумовлених на початку року 40 мільярдів кубометрів планує купити 33 мільярди кубометрів газу.

В результаті домовленостей між прем`єр-міністрами України і РФ Ю.ТИМОШЕНКО і Володимиром ПУТІНИМ «Газпром» звільнив НАК «Нафтогаз України» від штрафу за недобір газу, хоча міг оштрафувати українського партнера, за даними ЗМІ, на 5 мільярдів доларів.

Ще на початку вересня перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО повідомив, що «наступного тижня делегація НАК «Нафтогаз України» відвідає Москву з пропозицією підписати доповнення до контракту з «Газпромом», укладеного між двома компаніями в січні 2009 року».

І.ДІДЕНКО уточнив, що з метою юридичного закріплення домовленостей Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІНА українська сторона має намір документально зафіксувати нестягнення «Газпромом» штрафних санкцій, а також має намір внести пропозицію про ухвалення доповнення до контракту про узгодження обсягів газу, що купується НАК «Нафтогазом України» у «Газпрому» на кожен конкретний рік. Проте досі цього не зроблено.