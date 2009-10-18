Школярів зводили в ізолятор тимчасового утримання на екскурсію

У Львові під час Тижня права педагоги організували для дев’ятикласників екскурсію до ізолятора тимчасового утримання, що у Львівському міському управлінні внутрішніх справ.

Як розповів УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, у жовтні для львівських школярів проводиться тиждень правових знань. У ці дні для них читають правові лекції, для них організовують зустрічі з юристами, а також екскурсії.

«У нашій школі давно був запланований візит до ізолятора тимчасового тримання, щоб учні самі побачили і оцінили усі так звані «принади» середовища, де перебувають затримані», – зазначила педагог-організатор школи №21 Анжела ТЕРЛЕЦЬКА.

Школярам розповіли про історію будинку, де зараз розташовано ІТУ, показали камери для затриманих.