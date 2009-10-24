Відміна ринкового збору торкнеться 2 млн. підприємців

Комітет Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва вважає за доцільне прийняти законопроект про відміну ринкового збору в запропонованій редакції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора під час брифінгу заявила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Я дуже сподіваюся, що депутати підтримають даний законопроект, і більш як 2 млн. підприємців, які працюють на ринках по всій країні, відчують підтримку держави», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. За підрахунками комітету, всі місцеві бюджети України одержують від ринкового збору більш як 400 млн. грн., тоді як підприємці платять більш як 2 млрд. грн. «Різниця в 1,5 млрд. грн. осідає по всій вертикалі між підприємцем, який стоїть на ринку, і місцевим бюджетом», - наголосила депутат.

Таким чином, на її думку, створюється додаткове навантаження на бізнес – але не стимули. «Звільнивши українських підприємців від частини поборів, ми дамо їм можливість нормально розвиватися, – говорить Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Я впевнена, що паралельно ми знайдемо компенсатори, які створять додаткові доходи в місцеві бюджети».

За її словами, Блок Юлії Тимошенко наполягає також на тому, щоб у парламенті було розглянуто законопроекти про підтримку підприємництва і законопроект про державно-приватне партнерство.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Кабінет Міністрів України на засіданні схвалив законопроект про відміну ринкового збору з підприємців, які торгують на ринках України.

Згідно із Законом України «Про місцеві податки і збори», ринковий збір – це плата за торгові місця на ринках і в павільйонах, на критих і відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків, яка стягується з юридичних осіб і громадян, які реалізують сільськогосподарську і промислову продукцію й інші товари.

15 жовтня законопроект №5233 про відміну ринкового збору було зареєстровано у ВР.