Черновецький вирішив проблему, чим прикрасити Київ

У святкові та пам’ятні дні, а також під час проведення урочистих заходів та державних візитів в Україну Київ прикрашатимуть державною символікою та святковим освітленням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

До переліку урочистих днів, які передбачають обов’язкове оформлення міста, увійшли: День Незалежності України, День Соборності України, День Конституції України, День Державного Прапора України, День пам’яті жертв Голодомору, День вшанування пам’яті Героїв Крут, День вшанування пам’яті жертв політичних репресій, День Перемоги, Новорічні свята, Різдво Христове, Свято Воскресіння Христового (Великдень), Покрова Пресвятої Богородиці, Трійця, День Києва, День місцевого самоврядування, Свято весни і праці (свято Першотравня) та інші пам’ятні дати, визначені окремими указами Президента України.

На час проведення державних свят, урочистих подій та пам’ятних днів вздовж площ та вулиць Києва у спеціальних кронштейнах на фасадах столичних будівель та на усіх опорах освітлення встановлюватиметься Державний Прапор України та елементи державної символіки.

На час проведення міждержавних заходів святкове тематичне оформлення столиці доповнюватиметься державними прапорами зарубіжних країн – представників офіційних закордонних делегацій.

Згідно з розпорядженням, термін розробки програми та ескізів оформлення площ та вулиць міста завершуватиметься за місяць до проведення урочистого заходу. Функцію контролю та координації заходів зовнішнього оформлення Києва покладено на Головне управління з питань внутрішньої політики.