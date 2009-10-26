Китайці пропонують Тимошенко вирощувати високоврожайну сою

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає китайські компанії взяти участь у розробці в Україні покладів корисних копалин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні під час переговорів урядових делегацій України та Китаю на чолі з Ю.ТИМОШЕНКО та віце-прем’єром Державної ради КНР ЧЖАН Децзяном.

“Ми закликаємо китайські компанії до розробки корисних копалин в Україні на основі угод про розподіл продукції”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр також вважає, що китайська сторона може взяти участь у добудові в Україні одного з найбільших підприємств з видобутку залізорудної сировини.

“Це те підприємство, яке знаходиться у стані незавершеного будівництва”, - пояснила вона.

У свою чергу, ЧЖАН Децзян заявив, що Китай зацікавлений в активізації співробітництва з Україною у галузі сільського господарства.

Зокрема, ЧЖАН Децзян запропонував створити робочі групи для вивчення можливостей активізації співробітництва у галузі вирощування високоврожайних сортів сої, а також механізації цього процесу.