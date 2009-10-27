Газпром добився свого: 50% акцій польської труби в обмін на поступки

"Газпром" одержить 50% в операторові польської ділянки газопроводу Ямал — Європа. В обмін Росія готова обговорювати зростання тарифу на транзит газу через Польщу і нові постачання газу, пише "Дело". Учора міністр енергетики РФ Сергій Шматко провів переговори з віце-прем`єром Польщі Вальдемаром Павляком. Домовилися щодо трьох пунктів, оголосив міністр. По-перше, "Газпром" і польська PGNiG повинні одержати по 50% компанії Europol Gaz (оператор польської ділянки газопроводу Ямал — Європа). Крім того, оператор працюватиме за тарифом, який забезпечить "невеликий гарантований прибуток". Ставку Польща повинна визначити до середи, відзначив Шматко. І тоді Росія буде готова "почати підготовку" нової міжурядової угоди про постачання газу до Польщі з новими термінами і об`ємами.

Про тарифи Europol Gaz "Газпром" і PGNiG сперечаються багато років, про додаткові постачання газу переговори почалися на початку року, після того, як у PGNiG залишився один постачальник — "Газпром" (раніше була ще швейцарська Rosukrenergo), відзначає видання.