У Закарпатті не виключають епідемії вже найближчим часом

У Закарпатті не виключають спалаху епідемії грипу вже найближчим часом. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник управління охорони здоров`я Закарпатської облдержадміністрації Василь СКРИП.

За його словами, упродовж останніх двох тижнів до медичних установ Закарпатської області з симптомами грипу та ГРВІ звернулися 7072 хворих. Це майже у півтора раза менше епідемічного порогу.

«Тим не менше, епідемія грипу може виникнути на території області найближчим часом, від цього не можна убезпечитися», - сказав В.СКРИП.

Він також уточнив, що в області готуються до спалаху захворювання, проводяться профілактичні заходи, медичні установи запасаються медикаментами, які зможуть стати в нагоді в боротьбі із захворюванням.

Водночас заступник начальника управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА Володимир БРИЧ спростував інформацію про випадки свинячого грипу в області.

За його словами, серед ЗМІ Закарпатської області стрімко поширюється інформація про те, що в гірському райцентрі Воловець 27 жовтня поточного року від свинячого грипу помер чоловік 1969 року народження. Проте, за словами В.БРИЧА, ця інформація не є достовірною, оскільки лабораторного підтвердження того факту, що чоловік справді помер від свинячого грипу, немає.

«Цей чоловік повернувся з Росії, дорогою занедужав. Удома він лікувався самотужки, а потім, наскільки мені відомо, хворим ще й подався до сусідньої області. Звідти повернувся у важкому стані. Лікарі не змогли врятувати йому життя, оскільки в нього почався набряк легенів через двосторонню пневмонію», - прокоментував В.БРИЧ.

Наразі, за даними закарпатських мас-медіа, для розслідування летального випадку в селище міського типу Воловець виїхала група фахівців Закарпатської обласної санітарно-епідемічної станції.