Тимошенко про грип, карантин, відсотки і жорсткі заходи

В Україні вже підтверджено 14 випадків захворювань на “каліфорнійський” грип. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у своєму телезверненні.

“Це дуже небезпечне захворювання, яке може загрожувати життю людей. У зв’язку з цим уряд оголосив епідеміологічний стан, але панікувати не треба”, - сказала прем’єр-міністр.

Вона зазначила, що на сьогодні в Україні зареєстровано 187 тисяч випадків захворювання на грип. “Далеко не всі гострі респіраторні захворювання є “каліфорнійським” грипом. Наприклад, із 187 тисяч людей, які з початку року захворіли в нашій країні на грип, тільки 14 з них на цю хвилину визнані як хворі на “каліфорнійський” грип”, - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона наголосила, що згідно з оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я лише близько 1 відсотка від захворювань на “каліфорнійський” грип мають смертельні наслідки.

Глава уряду нагадала, що в Україні оголошений найвищий рівень епідеміологічної небезпеки. У зв’язку з цим введено тритижневий карантин в усіх навчальних закладах, введено заборону на проведення масових заходів, запроваджено жорсткий “масочний режим”, а також посилено протиепідемічні заходи в аеропортах, метрополітені, на кордоні тощо.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що в Україні запроваджено жорсткі протиепідемічні заходи. “Але ці заходи значно жорсткіші, ніж реальні загрози пандемії. Уряд вирішив, що це саме той випадок, коли краще зробити більше, ніж чогось не догледіти”, – зауважила прем’єр.

Вона закликала громадян відмовитися від участі у будь-яких масових заходах, а при перших симптомах грипу негайно звертатися до лікарів.