Як платити за продаж арештованого майна?

Спеціалізовані організації, що займаються реалізацією арештованого майна через аукціони, отримуватимуть 15 % винагороди від продажної ціни лота, тобто від фактично вирученої суми, а не від вартості, за якою майно було передано на реалізацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідні зміни до Порядку реалізації арештованого майна затверджено наказом Міністерства юстиції № 2166/5 від 17 листопада 2009 року.

Як зазначив міністр юстиції Микола ОНІЩУК, зміни спрямовані на підвищення зацікавленості спеціалізованих організацій у реалізації за найвищою ціною арештованого майна, у тому числі – нерухомого. А також - з метою покращання захисту прав та інтересів сторін виконавчого провадження.

Так, винагорода за реалізацію арештованого майна, як і раніше, не перевищуватиме 15%. Проте реалізатори отримуватимуть винагороду за надані послуги з реалізації майна у відсотках до продажної ціни лота (тобто до суми, фактично вирученої від продажу), а не до вартості, за якою майно передається на реалізацію.

Передбачається також, що при визначенні організації, якій буде запропоновано реалізацію того чи іншого майна, комісією оцінюватимуться умови, висунуті реалізатором, у тому числі - розмір винагороди за надані послуги з реалізації майна. Якщо спеціалізованими організаціями буде запропоновано однакові умови для реалізації арештованого майна або всі реалізатори відмовлятимуться від прийняття на продаж запропонованого майна, воно за рішенням конкурсної комісії передаватиметься на реалізацію спеціалізованій організації за алфавітом у порядку черговості.

З метою підвищення ефективності реалізації арештованого майна, цим же наказом Мін‘юсту внесено також низку змін до Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна та до Інструкції про проведення виконавчих дій.