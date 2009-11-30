У Чернігівській області вибухнув завод з виробництва тирсобрикету
11:48, 30 листопада 2009Суспільство
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Причина та збитки встановлюються
У Чернігівській області стався вибух на заводі з виробництва тирсобрикету. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.
Надзвичайна подія сталася у с. Тур`я Щорського району. У цеху з виробництва тирсобрикету ТОВ „Сівертеплозбут” близько опівночі 29 листопада стався вибух з подальшим горінням технологічного обладнання та матеріалів.
Внаслідок вибуху та пожежі обвалилася покрівля на площі 220 кв. м, пошкоджено обладнання.
Причина вибуху та збитки встановлюються
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