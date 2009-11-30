Проти метзаводу ім.Петровського порушено кримінальну справу

Управління податкової міліції ДПАУ в Дніпропетровській області порушило кримінальну справу за фактом ухилення ВАТ «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» від сплати податків у сумі 15 млн. грн.

Про це УНІАН повідомило джерело в ДПАУ в області.

За інформацією джерела, ухилення від сплати податків пов`язане з операціями щодо відшкодування підприємству ПДВ.

Кримінальну справу порушено за ст. 212 (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах) і ст. 366 (службова фальсифікація) Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.