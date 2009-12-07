Віце-прем'єр Ізраїлю зустрінеться з керівниками України

7 грудня в Україні з офіційним візитом перебуватиме віце-прем’єр-міністр, міністр закордонних справ Держави Ізраїль Авігдор ЛІБЕРМАН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, відбудуться офіційні переговори міністра закордонних справ Петра ПОРОШЕНКА та А.ЛІБЕРМАНА.

У ході переговорів сторони обговорюватимуть актуальні питання двосторонніх відносин та міжнародного життя, зокрема розвиток ситуації на Близькому Сході, графік проведення консультацій між зовнішньополітичними відомствами України та Ізраїлю на 2010 рік.

Міністри закордонних справ України та Ізраїлю вшанують пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр. та масового знищення євреїв в Бабиному Яру під час Другої світової війни.

Планується, що А.ЛІБЕРМАНА прийме Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Передбачені його зустрічі і переговори з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ.