Завтра в Україні - сніг, до 4° морозу

Завтра в Україні йтиме невеликий сніг, денна температура знизиться до 4° морозу.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 10 грудня по Україні хмарно з проясненнями. У західних областях та в Криму очікується невеликий мокрий сніг, вдень з дощем; температура вночі - від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 1-6° тепла, на Закарпатті та півдні Криму - до 8° тепла.

На решті території місцями (у північних та більшості центральних областей повсюди) невеликий сніг; температура вночі - 1-6° морозу, на сході - до 9° морозу, вдень - від 4° морозу до 1° тепла.

На дорогах країни, крім Криму та Закарпаття, подекуди ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 1-6° морозу, вдень - 0-4° морозу.

У Києві хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень - 1-3° морозу.