Зовнішнє тестування - за абітурієнтами стежитимуть і в туалетах

Наступного року значно суворіше контролюватимуть процес проведення зовнішнього незалежного оцінювання. У регіонах суттєво скоротять кількість пунктів тестування та встановлять додаткове технічне обладнання.

Кількість пунктів тестування, що діяли минулого року в Львівській, Рівненській та Волинській областях, скорочено у п’ятеро. Це зроблено задля ефективного контролю за процесом, пояснює керівник Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. Так, на Львівщині такі пункти працюватимуть лише в двох містах області - Львові та Дрогобичі.

А от кількість спостерігачів суттєво збільшать. Регіональний центр уже зараз домовляється із навчальними закладами, аби ті дозволили залучити для цього аспірантів, асистентів та курсантів. Спостерігач буде на кожному поверсі, в кожній аудиторії і на кожному коридорі, уточнила Лариса Середяк.

Найбільше турбує освітян, списування в туалетах, де є непоодинокі спроби переговорів по мобільному телефону. Аби запобігти цьому, чергові на коридорах використовуватимуть пристрій, що фіксує включення телефону. «Техніка українського виробництва і не шкодить здоров’ю дітей», - зауважила Середяк. Якщо такий факт буде виявлено, складання тесту для абітурієнта закінчиться, автоматично він пропускає рік вступу.

В окремих пунктах планують встановити додаткове відео-спостереження, а ще металошукачі, які центр має намір орендувати. Окрім посилення застережних заходів, є нововведення щодо ідентифікації особи: кожен учасник, що зареєструвався, повинен йти на тестування з сертифікатом, де буде фото і номерна голограма. Цей документ видаватимуть персонально у пунктах реєстрації. Реєстрація на ЗНО розпочинається 15 грудня.

Німецька хвиля