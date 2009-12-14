ДПАУ зупинила відшкодування ПДВ експортерам зерна через Аграрний фонд

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) призупинила відшкодування експортерам зерна податку на додану вартість (ПДВ) через Аграрний фонд.

Про це УНІАН повідомив учасник ринку.

«Відшкодування ПДВ експортерам зерна за схемою – Зерно-ПДВ через Аграрний фонд зараз не здійснюється», - повідомив він.

Нагадаємо, Кабмін в лютому п.р. затвердив схему відшкодування трейдерам ПДВ зерна через Аграрний фонд.

За оцінками ДПАУ, на сьогодні заборгованість з відшкодування ПДВ перед експортерами у цілому по Україні становить 19,4 млрд. грн., з них близько 7 млрд. грн. – прострочена.

ДПАУ прогнозує на 1 січня 2010г. загальну заборгованість з відшкодування ПДВ експортерам обсягом близько 20 млрд. грн.