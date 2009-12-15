Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту у середньому за 7,97 грн./дол., продають – по 8,03 грн./дол., курс трохи знизився порівняно з 14 грудня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,90-7,99 грн./дол., з продажу – в межах 8,00-8,05 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,3% порівняно з 14 грудня, і сьогодні становить 11,69 грн./євро, продажу – на 0,8% – до 11,84 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,60-11,73 грн./євро, з продажу – в межах 11,75-11,95 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках порівняно з 14 грудня знизився на 0,3% і становить у середньому 0,2556/0,2681 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються у межах 0,2055-0,2620 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2659-0,2758 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,97 грн./дол., продажу – 8,03 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,93-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,00-8,05 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,3% порівняно з 14 грудня, і сьогодні становить 11,67 грн./євро, продажу – на 0,5% - до 11,84 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,60-11,73 грн./євро, з продажу – в межах 11,75-11,97 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках столиці порівняно з 14 грудня знизився на 1,5% і сьогодні становить 0,2525 грн./рубль, продажу – на 0,5% – до 0,2690 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2055-0,2620 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2659-0,2758 грн./рубль.

Курси валют, визначені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,96/8,04 грн., євро – 11,60/11,95 грн., рубль – 0,2100/0,2670 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,99/8,06 грн., євро – 11,60/11,90 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,98/8,03 грн., євро – 11,65/11,95 грн., рубль – 0,2580/0,2680 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 15 грудня, становить: гривні до долара США – 7,9806, до євро – 11,689185, до російського рубля – 0,26559.