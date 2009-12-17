Поплічника Лозинського відпустили під підписку

Генеральна прокуратура підтвердила інформацію про звільнення з-під варти одного з фігурантів "справи Лозінського". Колишній начальник Голованівської районної міліції Михайло Ковальський, затриманий у справі про нанесення тяжких тілесних ушкоджень жителеві Кіровоградської області Валерію Олійнику, перебуває на волі. Слідчий замінив запобіжний захід "арешт" підпискою про невиїзд, пише "Сегодня".

Керівник прес-служби Генпрокуратури Юрій Бойченко повідомив, що при заміні запобіжного заходу слідчий керувався статтею 165 Карно-процесуального кодексу України ("Загальні положення щодо порядку застосування, відміни і зміни запобіжного заходу"). При цьому він уточнив, що від кримінальної відповідальності Ковальського ніхто не звільняв.

Відповідаючи на запитання, де зараз перебуває ще один фігурант "справи Лозінського", колишній прокурор Голованівського району Євген Горбенко (він, як і М.Ковальській, був затриманий слідчою групою Генпрокуратури) Бойченко підкреслив: "Він залишається під вартою".

Нагадаємо, раніше слідча група Генеральної прокуратури України затримала за підозрою в здійсненні злочину колишнього прокурора Голованівського району Євгена Горбенка і начальника районного відділення міліції Михайла Ковальського. Пізніше стало відомо, що обох тримають в СЇЗО, йдуть допити, вони підозрюються у фальсифікації кримінальної справи про загибель В.Олійника.