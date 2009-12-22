Тігіпко: на газових переговорах треба брати приклад з Польщі

Кандидат у Президенти Сергій ТІГІПКО вважає, що Україні варто брати приклад з Польщі при проведенні газових переговорів з Росією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив, коментуючи заяву віце-прем’єр-міністра Польщі Вальдемара ПАВЛЯКА про намір заблокувати погоджений на початку грудня новий газовий договір з Росією у випадку, якщо національні газові компанії країн не вирішать низки суперечливих питань.

«Граничний прагматизм, цілковита відсутність політичних умов, відстоювання інтересів вітчизняних споживачів газу - це прозора та чітка позиція, гідна будь-якої країни, що проводить непрості переговори з постачальниками енергоресурсів», - підкреслив С.ТІГІПКО з цього приводу.

За його словами, переговорна позиція Києва розривається внутрішніми українськими політичними суперечностями, а втрат зазнають вітчизняні споживачі газу, та й державний бюджет теж страждає. С.ТІГІПКО впевнений, що “ми маємо бути монолітними та прагматичними, тоді Україна отримає реальні ринкові умови. Тоді російські постачальники так само відповідатимуть за дотримання домовлених обсягів транзиту газу нашою територією, як Україна відповідає за обсяги його споживання».

«Україна могла б значно виграти не тільки дотримуючись польського прикладу щодо прозорості та чіткості власної переговорної позиції, але також і за рахунок узгоджених з нашими західними сусідами дії щодо постачальників газу», - заявив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, В.ПАВЛЯК 18 грудня заявив, що заблокує затвердження нового газового договору з РФ, доки не буде розв’язана низка спірних питань.

Зокрема, В.ПАВЛЯК поставив вимогу про виплату «Газпромом» близько 100 млн. дол. боргу за транзит російського газу, надання документу про нові тарифи на транспортування газу з РФ польською територією та зменшення ціни на газ для Польщі.