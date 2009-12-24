Vogue назвав найстильнішу жінку 2009 року (фото)

Впливовий журнал про моду Vogue склав рейтинг найстильніше вдягнених жінок 2009 року. Перше місце, пише в середу, 23 грудня, британська газета The Daily Mail, зайняла 26-річна британка Алекса Чанг (Alexa Chung) - колишня модель, яка стала ведучою на американському телебаченні.

Друге місце в рейтингу дісталося французькій кіноактрисі Одрі Тоту. Сара Джесіка Паркер, яка прославилася роллю в серіалі "Секс і місто", розмістилася на третій позиції. У п`ятірку лідерів також увійшли співачки Шеріл Коул і Денні Міноуг.

Ема Вотсон, яка зіграла Герміону в кіносеріалі про пригоди Гарі Поттера, зайняла шосте місце в списку найстильніше одягнених жінок 2009 року за версією Vogue. Актриси Сієнна Міллер і Діана Крюгер зайняли сьоме і восьме місця відповідно.

У число 20 найстильніших жінок року також увійшли: супермодель Кейт Мосс (10-е місце), співачка Lady GaGa (11-е місце), перша леді США Мішель Обама (14-е місце), актриса Анджеліна Джолі (15-е місце) і дружина президента Франції Карла Бруні-Саркозі (19-е місце).

Лента.ру