Мер Києва розпорядився очистити місто від непристойних написів

19:08, 22 січня 2007
Суспільство
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Попереду багато роботи

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про впорядкування зовнішнього вигляду будівель і споруд столиці.

Згідно з документом, текст якого розміщено на офіційному веб-порталі міської влади, відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадяни, а також керівники організацій, що мають на своєму балансі житлові будинки, споруди, огорожі, зобов`язані до 25 січня поточного року виконати роботи з відновлення зовнішнього вигляду будівель і споруд Києва та усунути написи аморального та непристойного змісту.

У свою чергу Головному управлінню контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном спільно з Головним управлінням житлового господарства КМДА, Головним управління з питань внутрішньої політики та районними держадміністраціями доручено надалі постійно здійснювати перевірку зовнішнього вигляду будівель та споруд у місті та усувати непристойні написи.

Крім того, на сесії Київради планується затвердити Правила благоустрою території, які доручено підготувати Головному управлінню контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном.

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