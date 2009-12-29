Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,94 грн./дол., продають – по 7,99 грн./дол., курс не змінився порівняно з 28 грудня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,99 грн./дол., з продажу – в межах 7,98-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,5%, порівняно з 28 грудня, і сьогодні становить 11,43 грн./євро, продажу – не змінився – 11,55 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,25-11,49 грн./євро, з продажу – в межах 11,52-11,60 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 28 грудня, підвищився на 1,1% і становить у середньому 0,2595 грн./рубль, продажу – на 0,3% – до 0,2706 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2640 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2800 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,96 грн./дол., продажу – 8,01 грн./дол. Курс підвищився на 0,3% з учорашнього дня.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,92-7,99 грн./дол., з продажу – в межах 8,00-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,5%, порівняно з 28 грудня, і сьогодні становить 11,44 грн./єро, продажу – не змінився – 11,57 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,35-11,49 грн./євро, з продажу – в межах 11,55-11,60 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 28 грудня, підвищився на 1,5% і сьогодні становить 0,2599 грн./рубль, продажу – на 0,5% – до 0,2718 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2530-0,2640 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2699-0,2800 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,94/7,98 грн., євро – 11,35/11,55 грн., рубль – 0,2610/0,2710 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,96/8,01 грн., євро – 11,35/11,65 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,95/7,99 грн., євро – 11,30/11,60 грн., рубль – 0,2620/0,2730 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 29 грудня, становить: гривні до долара США – 7,965, до євро – 11,473583, до російського рубля – 0,26913.