Курортна Анталья опинилась під водою

У Туреччині частина курортного регіону Анталья опинилась під водою внаслідок сильних злив.

Як повідомляє радіо «Свобода», зливи призвели до затоплення будинків, вулиць, перших поверхів прибережних готелів і магазинів. Місцевих жителів евакуюють пожежні і поліція. Люди пересуваються човнами. Ускладнений автомобільний рух у центральній частині міста. Знеструмлені декілька районів.

У Стамбулі сильний вітер ледь не призвів до аварії у міжнародному аеропорту. Вітром зі стоянки було зсунуто великий пасажирській літак місцевої авіакомпанії. Лайнер вдалося зупинити до того, як він зіткнувся з іншими літаками.