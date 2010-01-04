Екіпаж «Аріани» встигає на кутю

Екіпаж звільненого з піратського полону балкера «Аріана» орієнтовно має прибути літаком до Одеси 6 січня.

Про це УНІАН повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2009 року судно "Аріана" було звільнене після 8 місяців перебування у полоні сомалійських піратів. У заручниках перебували 24 моряки. За звільнення «Аріани» та українських громадян судновласник заплатив викуп у розмірі 2,8 млн. дол.

3 січня 2010 року “Аріана” стала на рейді у порту Салала Султанату Оман.