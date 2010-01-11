Долар і євро на міжбанку скачуть

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0150/8,0430 грн./дол., до 12:00 ціни впали до 8,0035/8,0180 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні зросли – 8,0235/8,0385 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2726/0,2735 грн./рубль, а до 12:00 ціни знизилися до 0,2720/0,2727 грн./рубль. До закриття ціни становили 0,2624/0,2629 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль впав і становив 29,3975 рубля за долар (-0,8175).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4405/1,4545 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,6415/11,6850 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 11,6170/11,6415 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися до 11,6550/11,6830 грн./євро.