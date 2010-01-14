У Закарпатті голова сільради та двоє бізнесменів покалічили офіцера міліції

У Закарпатті голова сільської ради та двоє бізнесменів покалічили старшого дільничного міліціонера.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник Головного управління МВС України в Закарпатській області генерал-майор Павло КОНОНЕНКО.

За його словами, днями у приміщенні сільської ради с. Уголька Тячівського району Закарпаття побили старшого дільничного. Участь у бійці брав сільський голова, а також ще двоє місцевих бізнесменів.

Після бійки майора доставили в Закарпатську обласну клінічну лікарню з численними побоями, а також з серйозною травмою ока. «Наразі вирішується питання про те, аби направити постраждалого в Одесу, в Інститут Філатова на лікування», - уточнив О.КОНОНЕНКО.

За цим фактом наразі порушено кримінальну справу, одну особу заарештована, двох звільнено на підписку про невиїзд. «Проти голови сільської ради ми не маємо права порушити кримінальну справу, оскільки це не наша компетенція. Наразі всі необхідні матеріали ми вже направили до прокуратури», - додав генерал.

Він також уточнив, що, згідно з поясненнями сторін інциденту, причина бійки – давні неприязні стосунки.