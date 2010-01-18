Тимошенко вилітає в Луганськ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вилітає у Луганськ для вивчення обставин вибуху у реанімаційному відділені міської лікарні №7 відбувся вибух кисню.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, уряд створив надзвичайну комісію, яка вивчатиме обставини події та організовуватиме надання допомоги людям і проведення відновлювальних робіт.