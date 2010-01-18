На Рівненщині підтримку виборців отримала Тимошенко – 44%

Лідером президентських виборів на Рівненщині, за інформацією ЦВК, є прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, за яку проголосували майже 44% виборців (за підсумками опрацювання 98% бюлетенів з усіх п’яти виборчих округів регіону).

Як передає кореспондент УНІАН, на другому місці знаходиться Віктор ЯНУКОВИЧ, якого підтримали понад 12,5% виборців; на третьому – Сергій ТІГІПКО (майже 10,5%), на четвертому - Віктор ЮЩЕНКО (7,3%), який лише в одному окрузі (№ 156 з центром у Дубно) зайняв третє місце.

Далі йдуть Володимир ЛИТВИН та Арсеній ЯЦЕНЮК, які набрали відповідно 7,2% та 7%. За Олега ТЯГНИБОКА проголосували 2,66% виборців.

В.ЯНУКОВИЧ став другим після Ю.ТИМОШЕНКО у чотирьох з п’яти округів Рівненщини, і лише в обласному центрі він зайняв третє місце. У Рівному В.ЯНУКОВИЧА випередив С.ТІГІПКО.

У двох північних округах (рівненське Полісся) третє місце після Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧА отримав Володимир ЛИТВИН.

Правоохоронці та міжнародні спостерігачі не відзначили в області жодних серйозних порушень під час виборів, які могли б суттєво вплинути на результати голосування.