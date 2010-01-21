За крадіжку ліків у хворих затримали медсестру наркодиспансеру

Співробітники міліції затримали старшу медсестру одного з районних наркодиспансерів Львівської області, яка викрадала ліки, призначені для хворих.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області.

За даними правоохоронців, під час затримання у кишенях медсестри знайдено наркотики та сильнодіючі препарати, вартість яких на «чорному ринку» становить кілька тисяч гривень.

«Жінка виконувала обов’язки старшої медсестри всього лише кілька місяців, однак вже за цей час встигла вигадати схему: вона самостійно вносила «корективи» у призначення лікаря - комусь давала замість двох таблеток тільки одну, або й взагалі жодної», - інформують в ГУ МВС України у Львівській області.

У повідомленні зазначається, що викрадені препарати були призначені для лікування наркозалежних та хворих на алкоголізм.

«Це наркотики та психотропні речовини, які просто так у аптеці не купиш. На «чорному ринку» лише одна така упаковка коштує близько трьохсот гривень. Такі ліки видаються тільки за рецептом і за призначенням лікаря, тому що вони дійсно можуть завдати шкоду людині і призвести навіть до смерті або до наркотичної залежності», - зазначив у коментарі УНІАН начальник відділу УБНОН ГУ МВС у Львівській області Дмитро РАЗУМОВСЬКИЙ.

Як повідомили у відділі зв‘язків з громадськістю обласного управління внутрішніх справ, слідчі продовжують вивчати всі обставини справи, а затриману працівницю наркодиспансеру «судитимуть за кількома статтями Кримінального кодексу відразу».

Окрім того, як зазначається у повідомленні, під час перевірки відділення, в якому працює затримана, оперативники виявили ще ряд порушень: наркотики, якими лікували хворих, тут зберігались без відповідних ліцензій та умов.

«Однак відповідати за це доведеться вже головному лікарю установи», - наголошується у повідомленні.