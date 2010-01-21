Для партії Тігіпка президентські вибори більше не актуальні

Партія Сергія ТІГІПКА «Сильна Україна» планує взяти участь у виборах мера Харкова, які відбудуться 30 травня цього року.

Про це сказав в інтерв’ю УНІАН голова Харківської обласної організації партії «Сильна Україна» Андрій МОЧЕНКОВ, відповідаючи на запитання про плани його організації після президентських виборів.

«У нашому виборчому штабі обговорюється це питання, але кандидатури ми поки що не називаємо», - сказав А.МОЧЕНКОВ.

Він підтвердив, що його партійна організація не братиме участі у другому турі виборів Президента України, принаймні, «на сьогодні така ситуація». Актуальним питанням для парторганізації, сказав А.МОЧЕНКОВ, є «аналіз результатів першого туру і підготовка до місцевих виборів».

За словами А.МОЧЕНКОВА, на Харківщині зараз відчувається великий інтерес до партії «Сильна Україна», зокрема, до її лідера С.ТІГІПКА.

Він зазначив, що сьогодні відбувається активне формування партійних структур в області, і багато харків’ян «подали заяви про вступ до партії».