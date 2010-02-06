Українські прикордонники пропустили два автобуси російських спостерігачів

Група російських громадян - міжнародних спостерігачів від організації CIS-EMO, які мають намір брати участь у спостереженні за виборами Президента України, була затримана на пункті пропуску Гоптівка (Харківська область) українськими прикордонниками.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на заступника керівника місії спостерігачів Олексія МАРТИНОВА.

"92 людей, які на двох автобусах прямували з Російської Федерації в Донецьку область України для участі в спостереженні за ходом другого туру президентських виборів, були затримані прикордонниками", - сказав він.

Відмову прикордонники пояснили тим, що не мають списку від Центральної виборчої комісії.

"Всі спостерігачі офіційно зареєстровані при ЦВК України, правда, мандатів на руках у них немає, оскільки документи знаходяться в штабі місії в Донецьку. Хоча сам факт відмови в проїзді на територію України російських громадян є абсурдним сам по собі", - заявив О.МАРТИНОВ.

Після того, як керівництво українського прикордонного загону з`ясувало обставини справи і повноваження спостерігачів підтвердилися, автобуси з ними були пропущені на територію України.