У Антарктиді чилієць повінчався з російською дівчиною (фото)

Перший православний храм у Антарктиді

На російській антарктичній станції Беллінсгаузен, в єдиному на континенті православному храмі Святої Трійці, вперше було здійснено таїнство вінчання. Про це ІТАР-ТАРС з посиланням на начальника станції Олега Сахарова повідомив прес-секретар Арктичного і Антарктичного НДІ Росгідромета Сергій Балясников.

За його словами, вінчалися громадянка Росії Ангеліна Ігорівна Жулдибіна і громадянин Чилі Эдуардо Аліага Ілабака, який проходить військову службу на чилійській антарктичній базі. Подружжя перебувало в цивільному шлюбі вже рік, додав він.

У храмі на церемонії вінчання були присутні начальники і співробітники станції Беллінсгаузен, чилійської бази Фрей і аеродрому Марч.

Храм в ім`я Святої Жівоначальної Трійці - єдина православна церква, зведена на найпівденнішому континенті і освячена в лютому 2004 року. Будівництво храму в Антарктиді благословив Патріарх Московський і всієї Русі Алексій II. Дерев`яну церкву на 30 прихожан - першу за майже 200-річну історію наукового освоєння шостого континенту - встановили на пожертвування спонсорів, потім передали в дар Російській православній церкві. У даний час храм є патріаршим подвір`ям Троїце-Сергієвой лаври.

"Купол церкви з позолоченим православним хрестом на високому горбі - перше, що побачиш з теплохода, який доставляє до Антарктиди туристів-екстремалів з Вогненної Землі", - підкреслили в Арктичному і Антарктичному НДІ Росгідромету.

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