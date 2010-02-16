Наступний Президент має обиратися парламентом - політолог
Погребинський обґрунтовує ідею
Політолог Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що наступний Президент України має обиратися Верховною Радою.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив Політолог мотивує на прес-конференції.
Також політолог допускає і можливість скасування в Україні посади Президента.
“Наступні вибори Президента мають бути в парламенті, або щоб взагалі не було Президента”, - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.
Таку позицію він пояснив тим, що під час президентських виборів країна розколюється навпіл. За словами М.ПОГРЕБИНСЬКОГО, у такій ситуації виходить, що Президент не є всенародно обраним.
Разом з тим, вважає політолог, вибори Президента у парламенті зменшили б їх значущість і, відповідно, зменшили б владні амбіції їх переможця.