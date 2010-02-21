Ющенко закликає захистити білоруську мову та ідиш

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав громадян України з Міжнародним днем рідної мови.

“Цей день нагадує нам про невід’ємне право кожної людини говорити власною мовою. Мова – первинна ознака нації, головна скарбниця її культури й духовності, джерело й запорука її самобутності і неповторності в світі. Любити і шанувати рідну мову означає поважати себе, свій народ і державу”, - говориться у зверненні до співвітчизників з нагоди Міжнародного дня рідної мови.

Як підкреслив В.ЮЩЕНКО, “українська мова століттями зазнавала переслідувань і заборон”. “Імперська політика лінгвоциду мала на меті остаточну асиміляцію нашої нації й зникнення України з карти світу. Наслідки дискримінації відчуваємо й сьогодні. Тому повноцінне відновлення прав української мови, розширення її функціонування у державних структурах, засобах масової інформації, освіті, науці й культурі є нашим обов`язком і завданням, якщо нам не байдужа подальша доля України”, - переконаний він.

При цьому глава держави зазначив, що “забезпечуючи свободу використання мови кожної етнічної спільноти, чи то російської, угорської, польської, татарської та інших, нам треба стати оборонцями тих мов, які потребують підтримки або яким загрожує зникнення – білоруської, гагаузької, ідиш, караїмської, кримськотатарської, кримчацької, ромської, урумської”.

В.ЮЩЕНКО наголосив: “ми повинні раз і назавжди вивести питання мови з поля боротьби за владу. Маємо реалізувати чітку мовну політику, в основі якої – утвердження єдиної державної української мови та вільний розвиток усіх мов національних меншин”.

Президент України висловив упевненість, що “ми з честю виконаємо це завдання, як і належить сучасній демократичній європейській нації”.