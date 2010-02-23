Ющенко подарував українцям ще одне свято

Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом установив в Україні нове професійне свято - День нотаріату, яке має відзначатися щорічно 2 вересня.

Текст документу від 22 лютого розміщений на офіційному сайті глави держави.

Зазначається, що Указ підписано, враховуючи значення нотаріальної діяльності в розбудові правової держави, сприянні громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України та Української нотаріальної палати.