Ющенко подарував українцям ще одне свято
08:49, 23 лютого 2010Суспільство
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Має відзначатися щорічно 2 вересня
Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом установив в Україні нове професійне свято - День нотаріату, яке має відзначатися щорічно 2 вересня.
Текст документу від 22 лютого розміщений на офіційному сайті глави держави.
Зазначається, що Указ підписано, враховуючи значення нотаріальної діяльності в розбудові правової держави, сприянні громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України та Української нотаріальної палати.
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