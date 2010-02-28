Держкомстат оприлюднив процент падіння ВВП за підсумками 2009 року

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15%, порівняно з 2008 роком.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Зокрема, згідно з даними Держкомстату, номінальний ВВП за 2009 рік становив 912 млрд. 563 млн. грн., реальний – 85% порівняно з 2008 роком (у постійних цінах 2007 року).

Довідка УНІАН. Падіння ВВП у I, II, III і IV кварталах 2009 року проти аналогічних періодів 2008 року становило 20,3%, 17,8%, 15,9% і 7% відповідно.

Міністерство економіки і Національний банк України раніше прогнозували, що падіння ВВП за підсумками 2009 року становитиме 15%.

За даними НБУ, в січні цього року зростання ВВП становило близько 7,5%.