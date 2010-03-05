Тимошенко не боїться погроз з боку Партії регіонів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не боїться жодних погроз, зокрема і кримінальною відповідальністю, з боку Партії регіонів за свої дії на посаді керівника уряду.

Про це вона заявила сьогодні в ефірі програми Шустер Live.

Відповідаючи на запитання ведучого, "погрози це чи дійсність", Ю.ТИМОШЕНКО сказала: "Я думаю, що вже традиція". У зв`язку з цим вона нагадала, що після відставки з посади віце-прем`єра з питань паливно-енергетичного комплексу у 2000 році вона була заарештована.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що тоді арешт став результатом її діяльності на посту віце-прем`єра, зокрема, з ліквідації різноманітних тіньових схем. "Після цього вони не просто зняли мене з посади. За те, що вони позбулися грошей, вони з посади віце-прем`єра з ПЕК пересадили мене у в`язницю. Я дуже добре пам`ятаю ці репресії", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, зараз на посаді прем`єра вона знову стала займатися ліквідацією тіньових схем і повертати державі втрачену власність, що і викликало протидію колишньої влади. "Звідки я це повернула? Може, з Марса на Землю повернула? Ні, це їхня нечесна власність. Мені тільки «Межигір`я» (урядова резиденція, 130 га землі якої були приватизовані Віктором ЯНУКОВИЧЕМ - УНІАН) не вдалося повернути. Ми потім повернемо це все", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що вже почалися репресії стосовно її команди, зокрема, на Луганщині. "Репресії вже почалися в країні, і, я думаю, що про них будемо чути щодня", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.