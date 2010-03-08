У Сумах урочисто відзначили 90-річчя художнього музею

У Сумах з нагоди 90-ї річниці заснування Сумського обласного художнього музею імені Никанора Онацького відкрито художню виставку «Відроджені шедеври» та проведено урочистості в обласній філармонії.

Як передає кореспондент УНІАН, на святкові заходи завітали директори музеїв області, представники обласної та міської влади, митці. Крім того, з нагоди ювілею в обласній філармонії було презентовано фільм «Сумський ермітаж», що розповідає про перлини музею та унікальність його експонатів.

Виставка «Відроджені шедеври» розміщена в музеї і репрезентує відреставровані за останні роки експонати (понад 100 творів) різних фондових груп та категорій складності, що охоплюють період від ХVІІ до початку ХХ століть.

Основу експозиції виставки складають твори, відроджені в Харківській філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України, з яким музей активно співпрацює в останні роки. Представлено понад півсотні зразків образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва різної складності реставрації. Переважно це іконопис, живопис, графіка, скульптура, російський та західноєвропейський фарфор, український фаянс ХVІІІ – поч. ХХ ст., а також унікальні французькі гобелени, старшинська вишивка, елементи жіночого вбрання ХVІІІ ст., які походять з колекції Оскара Гансена.