Податкові канікули для малого бізнесу введуть вже через місяць?
09:28, 16 березня 2010Суспільство
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Проект буде готовий за тиждень
Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО не виключає, що податкові канікули на 5 років для малого бізнесу можуть бути введені вже через місяць.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.
"Ми зараз відпрацьовуємо такі податкові канікули для малого бізнесу, поки для середнього не відпрацьовували. Щодо малого бізнесу, то я думаю, що нам вдасться їх зробити на 5 років", - заявив С.ТІГІПКО.
При цьому він відзначив, що якщо Верховна Рада оперативно ухвалить відповідний законопроект, який буде готовий через тиждень, то ввести такі канікули можна буде за місяць.
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