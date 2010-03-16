Податкові канікули для малого бізнесу введуть вже через місяць?

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО не виключає, що податкові канікули на 5 років для малого бізнесу можуть бути введені вже через місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Ми зараз відпрацьовуємо такі податкові канікули для малого бізнесу, поки для середнього не відпрацьовували. Щодо малого бізнесу, то я думаю, що нам вдасться їх зробити на 5 років", - заявив С.ТІГІПКО.

При цьому він відзначив, що якщо Верховна Рада оперативно ухвалить відповідний законопроект, який буде готовий через тиждень, то ввести такі канікули можна буде за місяць.