Кабмін Азарова готує Європі пропозиції щодо модернізації ГТС

Кабінет міністрів України готує Європейському Союзу пропозицію з модернізації української газотранспортної системи (ГТС).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, про це сказав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з главою представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануелем Пінту ТЕЙШЕЙРОЮ.

«Будівництво маршрутів транспортування газу в обхід України стало фактом, тому ми чітко усвідомлюємо, що лише глибока модернізація, підвищення ефективності – технічної та економічної – української ГТС дасть нашому, насправді найнадійнішому маршруту, конкурентні переваги», - цитує прес-служба М.АЗАРОВА.

Глава уряду висловив думку, що Україна має залучити мінімум 15-20 млрд. дол. на реалізацію інфраструктурних проектів.