Для скасування звання "Герой України" Бандері і Шухевичу немає підстав

Для скасування звання "Герой України" Степану Бандері та Роману Шухевичу немає ні історичного, ні морального, ні юридичного права, а подібне рішення може завдати непоправної шкоди інтересам України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні депутатів Рівненської обласної ради до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, у якому вони просять главу держави не допустити скасування указу його попередника Віктора ЮЩЕНКА щодо присвоєння лідеру ОУН С.Бандері звання Героя України.

Після дискусій з цього приводу на позачерговій сесії облради, зокрема, наполягання екс-губернатора Рівненщини Романа ВАСИЛИШИНА із тексту звернення було викреслено вислів про зраду національних інтересів України з боку В.ЯНУКОВИЧА, якщо він скасує це звання для С.Бандери.

Скликання позачергової сесії ініціювала фракція Української народної партії в облраді, яку підтримали фракції БЮТ та «Нашої України». Перед початком сесії активісти УНП провели мітинг під стінами облради, на який зібралося близько 100 жителів Рівного.

Крім звернення до Президента України, депутати облради прийняли два звернення щодо захисту С.Бандери, які адресовані Європарламенту і Президенту Польщі Лєху КАЧИНСЬКОМУ та польським євродепутатам.

Зокрема, у зверненні до Європарламенту йдеться: «Як повноважний представницький орган місцевого самоврядування краю, де зародилась Українська повстанська армія і більшість населення була охоплена повстанським рухом, ми підтримуємо присвоєння Степанові Бандері звання «Герой України» і звертаємося до європарламентаріїв з вимогою переглянути свою резолюцію від 25 лютого 2010 року та скасувати пункт 20, справедливо вважаючи його хибним і таким, який дискредитує ідею українського національного визвольного руху, не враховує сучасних історичних досліджень та ображає почуття мільйонів українців, які за своє прагнення до свободи і незалежності зазнали переслідувань та репресій».

Депутати Рівненської облради зазначають, що у цій резолюції Європарламент безпідставно звинувачує ОУН і С.Бандеру у співпраці з фашистською Німеччиною. У зверненні також міститься цитата з наказу Гітлера: «Усі активісти руху Бандери повинні бути негайно арештовані і після грунтовного допиту таємно знищені як грабіжники».

У зверненні облради до Л.КАЧИНСЬКОГО і польских депутатів Європарламенту йдеться, що засудження польським Президентом указу В.ЮЩЕНКА щодо присвоєння звання «Герой України» С.Бандері «є злісним і безпідставним наклепом на українського історичного діяча, борця за незалежність України». Депутати облради вважають, що Президент Польщі однобоко нав’язує усій Європі своє «тенденційне бачення визвольних змагань українців».

У цьому зверненні також говориться, що ОУН і С.Бандера були борцями проти польського імперіалізму і для досягнення незалежності України використовували збройну силу, але «це була відповідь на насильство над українським народом з боку Армії Крайової». Депутати звертають увагу на те, що «польськими збройними формуваннями, зокрема, Армією Крайовою, що поставила собі за мету відновлення Великої Польщі у довоєнних кордонах, було пролито чимало української крові на Волині, у Галичині, а також на етнічних українських землях у Закерзонні».

Депутати Рівненської облради також підтримали звернення депутатів інших обласних рад до Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів з прохання звільнити з посади міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА.

За ці звернення проголосували 43 депутата облради із 47, які були зареєстровані у залі (усього Рівненська облрада налічує 80 длепутатів). Не голосували або не брали участі у сесії облради майже у повному складі фракції Партії регіонів, СПУ та Народної партії.