У 2009 році гастарбайтери переказали в Україну рекордну суму

У 2009 році через системи грошових переказів гастарбайтери перевели в Україну близько 3 млрд. доларів.

Про це пише газета «Дело»(№46 від 23 березня ц.р.).

Як зазначає видання, незважаючи на фінансову кризу, потік грошей що входить в Україну з-за кордону, виявився рекордним за всю історію. Так, за минулий рік за допомогою Western Union, «Юністрім» й інших операторів в Україну зайшло 2,94 млрд. дол., що на 16,25% більше, ніж роком раніше. За цей же час з нашої країни бути відправлено лише 0,51 млрд. дол. (плюс 33,5% порівняно з 2008 р.).

Таке зростання обсягів ринку переказів у непростий кризовий рік експерти, в першу чергу, пояснюють збільшенням кількості українців, що виїхали на заробітчанство за кордон.

«В Україні за останні півтора року багато людей втратили роботу, і були вимушені виїжджати на заробітчанство, за рахунок цього збільшилася кількість переказів», - стверджує директор департаменту платіжних систем Національного банку України Віктор КРАВЕЦЬ.

Як пише газета, незважаючи на збільшення рівня безробіття практично в усіх країнах, де працюють наші співвітчизники, їх масові скорочення практично не торкнулися. «Мігранти менше схильні до звільнення, ніж місцеве населення, оскільки готові працювати за менші гроші», - пояснює експерт НБУ Андрій ГАЙДУЦЬКИЙ. За його словами, погіршення економічної ситуації в Україні спричинило зниження загального рівня життя, що змусило мігрантів збільшити середню суму переказу.

За експертними оцінками, найбільше грошей в Україну за минулий рік переслали заробітчани з Росії. «Найбільше переказів в Україну, як і раніше, йде з Росії, потім йде «золотий трикутник» - Іспанія, Італія, Португалія, далі - Чехія і Польща, потім - Канада і США», - повідомив заступник голови правління банку «Фінанси і кредит» Ігор ЛЬВОВ. Це пояснюється тим, що майже половина всіх українських гастарбайтерів працює в Росії. «За межами країни на початок 2009 року працювало 4,93 млн. українських громадян, які за 2008 рік заробили близько 35 млрд. дол. У Росії, за нашими оцінками, працює близько 2 млн. українців», - зазначив експерт НБУ А.ГАЙДУЦЬКИЙ.

Успіхи іноземців, які працюють в Україні, набагато скромніші. За даними Світового банку і ОЕСР, працюють близько 6 млн. іноземних громадян. За офіційними даними НБУ, торік вони відправили на батьківщину лише близько 510 млн. дол.