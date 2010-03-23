Шуфрич просить на вимогу рятувальників негайно залишати помешкання

Міністр України з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ закликає громадян суворо дотримуватися всіх вказівок працівників МНС на тих територіях, де є загроза повені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.ШУФРИЧ заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Якщо представники місцевої влади або МНС будуть вимагати покинути помешкання, то це треба робити негайно», - сказав Н.ШУФРИЧ, зауваживши при цьому, що, на жаль, досвід попередніх повеней говорить про зовсім інше ставлення людей, особливо похилого віку, до вимог рятувальників.

«Люди мають усвідомити серйозну небезпеку для свого життя і життя своїх близьких», - зазначив міністр.

Н.ШУФРИЧ додавши, що в місцях, де, можливо, буде здійснено відселення, чергуватимуть підрозділи МНС, які забезпечать контроль над покинутими домівками, щоб унеможливити випадки мародерства.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Н.ШУФРИЧ повідомив нашому агентству, що повінь загрожує тринадцяти регіонам України і Києву.

Для оперативного реагування в МНС створено 8 оперативних регіональних підрозділів, в яких сконцентровано 46925 чоловік, з яких 21620 – це рятувальники, а інші – працівники Міністерства оборони, Міністерства транспорту, інших відомств. Також для швидкого реагування в цих регіонах зосереджено майже 3,5 тис. одиниць спеціальної техніки, понад 60 плавзасобів, на чергуванні знаходиться 6 гелікоптерів і 3 літака Міністерства з надзвичайних ситуацій.

За словами Н.ШУФРИЧА, на минулому тижні на Київське водосховище було переправлено два теплоходи-криголами, які сьогодні розпочали свою роботу для звільнення території водосховища від суцільного льодового поля з метою мінімізувати тиск криги під час кригоходу на тіло греблі і дати доступ кисню для риби.

Крім того, на каскаді дніпровських гідроелектростанцій буде діяти 22 таких теплоходи.

Сьогодні по всій території України несуть чергування піротехнічні групи, які здійснюють підрив льодових полів.

«Ситуація не проста, але сьогодні для паніки ніяких передумов немає», - запевнив Н.ШУФРИЧ.