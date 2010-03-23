Янукович затвердив заходи до 65-річчя Перемоги

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ № 403/2010 «Про додаткові заходи щодо відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років».

Документ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Указ підписано “з метою забезпечення всенародного вшанування та увічнення героїчного подвигу захисників Вітчизни, які, виявивши масовий героїзм, небачену стійкість, патріотизм, у жорстокій війні з фашистськими загарбниками відстояли свободу і незалежність Батьківщини, шануючи традицію Українського народу зберігати пам`ять про захисників Вітчизни, зважаючи на необхідність посилення уваги суспільства до потреб ветеранів війни, поліпшення їх соціального захисту”.

Даним документом пріоритетами у проведенні проголошеного Верховною Радою України 2010 року в Україні Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років визначено консолідацію Українського народу в шанобливому ставленні до ветеранів Великої Вітчизняної війни, увічненні пам`яті про Перемогу, героїчні, бойові і трудові звитяги Українського народу в часи Великої Вітчизняної війни, виховання насамперед у молоді почуття патріотизму, поваги та вдячності ветеранам Великої Вітчизняної війни за їх ратні і трудові подвиги у боротьбі з фашизмом.

Цим Указом утворено Координаційну раду з питань відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років.

Координаційну раду очолює Президент України.

Затверджено персональний склад Координаційної ради, основними завданнями якої є забезпечення узгодженості дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій щодо підготовки та проведення заходів з відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років.

Даним документом Кабінету Міністрів України доручено забезпечити:

безумовне виконання законів з питань соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни, вжиття додаткових заходів щодо вдосконалення законодавчих актів з метою поліпшення пенсійного, соціального, медичного забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної війни, посилення гарантій реалізації їх прав і свобод;

вирішення відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» питань про суттєве збільшення розмірів щорічної разової грошової допомоги відповідним особам та здійснення її виплат до 5 травня 2010 року та наступних років, передбачивши для цього відповідні видатки у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та у проектах законів про Державний бюджет України на наступні роки;

виплату протягом 2010 року згідно з даними інформаційно-аналітичної системи «Реєстр вкладників заощаджень громадян» ветеранам Великої Вітчизняної війни компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, які її не отримали;

своєчасне виготовлення та вручення за участю місцевих органів виконавчої влади ветеранам війни, у тому числі громадянам України, які проживають в інших державах, ювілейної медалі «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»;

підготовку і одночасне проведення 9 травня 2010 року у столиці України – місті-герої Києві, містах-героях Керчі, Одесі, Севастополі параду військ і святкового салюту тридцятьма артилерійськими залпами, участь у цих заходах ветеранів Великої Вітчизняної війни;

проведення в місті Києві за участю ветеранів Великої Вітчизняної війни урочистого зібрання та святкового концерту в Національному палаці мистецтв «Україна»;

надання в установленому порядку громадським організаціям ветеранів війни підтримки, в тому числі передбачати під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та підготовки проектів законів про Державний бюджет України на наступні роки збільшення обсягів фінансової підтримки таких організацій;

здійснення разом із Київською міською державною адміністрацією невідкладних заходів щодо надання всеукраїнським громадським організаціям ветеранів – Міжнародній Українській спілці учасників війни, Українській спілці в`язнів – жертв нацизму та Всеукраїнському об`єднанню ветеранів нежилих приміщень для здійснення їх статутної діяльності;

перегляд складу Організаційного комітету з підготовки та відзначення 65-ї річниці визволення України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років, його ефективну діяльність, а також внесення відповідних змін до актів Кабінету Міністрів України, що випливають із цього Указу.

Міністерству закордонних справ України доручено забезпечити запрошення в Україну для участі 9 травня 2010 року в урочистих заходах з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні іноземних делегацій ветеранів війни, які брали участь у визволенні України від фашистських загарбників. Також доручено здійснити разом з іншими центральними органами виконавчої влади додаткові заходи щодо активізації роботи закордонних дипломатичних установ України з висвітлення ролі Українського народу у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років і Другій світовій війні та його внеску у перемогу антигітлерівської коаліції.

Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Міністерству охорони здоров`я України, Міністерству транспорту і зв`язку України, Державному комітету України у справах ветеранів доручено забезпечити підготовку та реалізацію проекту «Поїзд Перемоги».

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено розробити за участю громадських організацій ветеранів війни відповідні програми з проведення Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років, в яких передбачити, зокрема, додаткові заходи з поліпшення житлово-побутових умов, медичного та транспортного обслуговування ветеранів війни, насамперед надання житла інвалідам Великої Вітчизняної війни, які потребують поліпшення житлових умов, та забезпечити виконання цих програм.